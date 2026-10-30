Банки поднимают ставки по накопительным счетам

С 1 ноября ВТБ повышает доходность по накопительному счёту в рублях. На минимальный остаток банк будет начислять 14,7% годовых. Повышенная ставка распространяется на новых клиентов, а также на действующих, у которых за последние 180 дней не было остатков на накопительных счетах и срочных вкладах в рублях — речь о суммах свыше 1000 рублей.

«Ключевая ставка пока остаётся в двухзначных значениях, и это позволяет предлагать клиентам привлекательную доходность по накопительным продуктам», - пояснил логику решения заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка Роман Шаехов. По его словам, накопительный счёт для многих остаётся повседневным инструментом — он помогает и сохранять средства, и оплачивать текущие расходы, поэтому банк стремится сделать его не только удобным, но и максимально доходным.

В банке отмечают, что осенью произошёл заметный разворот в предпочтениях вкладчиков: средства активно перетекают в пользу накопительных счетов. Этот инструмент стал самым востребованным среди всех сберегательных продуктов на рынке. Статистика Банка России подтверждает тренд: только за сентябрь общерыночный объём средств на накопительных счетах вырос на 63 млрд рублей, или на 0,6%, и превысил 10,7 трлн рублей. С начала года прирост составил около 1,5 трлн рублей — 17%. Для банков это сигнал: клиенты хотят сочетать доходность с возможностью быстро распоряжаться деньгами, и ВТБ отвечает на этот запрос повышением ставки.

На конец октября повышенные ставки по накопительным счетам предлагают и другие крупные банки, хотя условия у каждого свои. Сбер с 27 октября предлагает 14,5% годовых на минимальный остаток до 1 млн рублей в первые два месяца, после чего базовая ставка опускается до 7,5%. Газпромбанк — 14% на два месяца. Яндекс Банк с 18 октября он платит 13% годовых на ежедневный остаток без подписок и обязательных покупок — это не приветственная, а базовая ставка.