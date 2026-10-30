Euroclear хранил на балансе 204 млрд евро активов РФ на конец сентября Фото: REUTERS.

Международный депозитарий Euroclear на конец сентября держал на своем балансе 204 млрд евро активов России, подпавших под санкции. Об этом говорится в отчете компании.

"На конец сентября 2026 года общий объем баланса Euroclear Bank составлял 244 млрд евро, из которых 204 млрд евро приходились на российские активы, подпавшие под санкции", - говорится в документе.

Из отчета следует, что эта сумма включает совокупный объем заблокированных активов РФ, находящихся на балансе депозитария. Доходы от них управляются в соответствии с действующими ограничительными и регуляторными требованиями.

Euroclear отметил и продолжающиеся судебные разбирательствах в РФ и резервировании 162 млн евро под иски в российских судах.

Как писал сайт KP.RU, 21 октября премьер Бельгии Барт Де Вевер заявил, что ЕК больше не будет предлагать конфискацию замороженных российских активов для помощи киевскому режиму. Некоторые лидеры ЕС могут продолжать обсуждение этого вопроса, но лишь по собственной "невежественности и глупости".