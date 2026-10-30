В Испании прогремел жуткий взрыв на оружейном заводе, есть пострадавшие: что случилось Фото: REUTERS.

В Испании на заводе по производству боеприпасов произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Инцидент произошел утром 30 октября на предприятии в районе Эль-Фарге города Гранада. По словам местных жителей, взрыв оказался настолько сильным, что некоторые приняли его за землетрясение. Над заводом также поднялся столб дыма, который был виден из разных районов города.

По предварительным данным, трое работников предприятия получили незначительные травмы. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия. Серьезно пострадавших нет.

Причины взрыва пока устанавливаются. По информации Europa Press, он мог произойти в зоне сжигания отходов. При этом представители профсоюза UGT предположили, что причиной инцидента могли стать испытания, проводившиеся на предприятии.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные, медики и саперы. Специалисты осматривают территорию завода и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Испании произошел взрыв на заводе немецкого оборонного концерна Rheinmetall в провинции Мурсия. В результате пострадали шесть человек, пятерых из которых госпитализировали. Один из работников получил тяжелые травмы. По предварительным данным, на предприятии взорвался резервуар, после чего начался пожар, распространившийся на близлежащий лес.