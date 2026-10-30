Бывший глава Ростовавтодора Дегтярев задержан по подозрению в коррупции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Следователи задержали бывшего руководителя Ростовавтодора Станислава Дегтярева по подозрению в серии коррупционных преступлений. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан бывший руководитель Ростовавтодора Станислав Дегтярев», - говорится в сообщении.

Ранее Пресненский суд Москвы отклонил административный иск осуждённого за взятку экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к Министерству обороны РФ.

Кроме того, Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему начальнику управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергею Закаморному. Расследование на данный момент продолжается, и в ближайшее время суд, вероятно, рассмотрит вопрос о мере пресечения.