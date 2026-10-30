Немка на деньги с больничного открыла свой бизнес: раскрыта афера преподавательницы на 250 тысяч евро

Преподавательница в ФРГ обманом пробыла на оплачиваемом больничном 16 лет Фото: REUTERS.

В Германии 62-летнюю преподавательницу колледжа обвинили в многолетнем мошенничестве. Женщина провела на больничном 16 лет, продолжая получать зарплату в полном объеме, передает издание Daily Mail.

Оформив лист нетрудоспособности в 2009 году из-за хронического заболевания, сотрудница не прошла обязательную медицинскую комиссию, однако документ продлевался автоматически. За эти годы она получила от учебного заведения около 250 тысяч евро. На выплаченные средства женщина открыла бизнес по производству косметических кремов и увлеклась дайвингом.

Схема вскрылась в 2024 году после очередного обновления руководства. Новый директор потребовал прохождения медосмотра, однако преподавательница отказалась и попыталась оспорить решение в суде, но проиграла. По оценкам юристов, вернуть деньги колледж вряд ли сможет, поскольку сложно доказать факт обмана за столь длительный период.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла противоположная история. Руководство фирмы забыло оформить сотрудника, лишив его выплат за больничный. Прокуратура заставила фирму оплатить рабочему больничный.