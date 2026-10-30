Маск заявил, что разработал устройство, которое позволит слепым стать зрячими Фото: REUTERS.

Илон Маск анонсировал устройство Blindsight, которое, по его словам, позволит слепым людям увидеть окружающий мир. Предприниматель утверждает, что технология рассчитана в том числе на тех, кто полностью потерял зрение или никогда не видел.

«Продукт называется Blindsight, и, как следует из названия, позволит видеть даже тем, кто полностью ослеп или никогда не видел», — заявил он в социальной сети X.

По словам предпринимателя, с технической стороны устройство уже готово, однако для его применения необходимо получить одобрение регулирующих органов. При этом компания Neuralink пока указывает, что клинические испытания зрительного импланта должны пройти в будущем, а эффективность технологии еще предстоит проверить

Ранее Илон Маск отмечал, что при использовании зрительного импланта Blindsight на первых этапах изображение может быть низкого качества, но в дальнейшем технология сможет воспринимать и другие спектры излучения.

KP.RU также писал, что пациент с мозговым имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью, используя сигналы мозга. На первом этапе разработчики чипа рассчитывали помочь пациентам с параличом управлять компьютером с помощью сигналов мозга.