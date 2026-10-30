Испанский завод, где произошел взрыв, производил снаряды для Украины Фото: REUTERS.

Испанский завод боеприпасов в Гранаде, на котором 30 октября произошел мощный взрыв, мог производить снаряды для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикации испанских СМИ.

По данным агентства, предприятие Fábrica de Municiones de Granada (FMG) ранее поставляло продукцию, предназначенную для отправки Киеву. В частности, в середине октября испанский телеканал RTVE рассказывал об аварии грузовика, перевозившего взрывчатые вещества на Украину.

В публикации уточнялось, что автомобиль транспортировал именно продукцию завода FMG. Это может свидетельствовать о причастности предприятия к поставкам боеприпасов для украинской армии.

Сам взрыв произошел утром 30 октября в районе Эль-Фарге города Гранада. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Испании произошел взрыв на заводе немецкого оборонного концерна Rheinmetall в провинции Мурсия. По информации Telegram-канала Mash, предприятие также было связано с поставками боеприпасов для ВСУ. В частности, компания поставляла украинской армии 155-миллиметровые снаряды ERO2A1 со своих испанских заводов. В результате происшествия пострадали шесть человек, пятерых госпитализировали, один получил тяжелые травмы.