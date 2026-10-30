Минсельхоз рассчитывает на улучшение ситуации с лососевой путиной в 2027 году Фото: Евгения ГУСЕВА.

Российский Минсельхоз надеется на улучшение ситуации с выловом лососевых в 2027 году после неудачной путины в нынешнем сезоне. Глава ведомства Оксана Лут объяснила низкие показатели природными условиями, отметив, что климатические изменения могут повлиять и на будущие уловы.

«В этом сезоне так — это природа. Следующий, мы надеемся, будет получше», — сказала министр журналистам. При этом она добавила, что со временем привычных объемов некоторых продуктов, в том числе красной икры, может стать меньше.

Ранее KP.RU писал, что Росрыболовство ожидает по итогам лососевой путины 2026 года выловить 100–110 тысяч тонн рыбы. Глава ведомства Илья Шестаков назвал нынешний сезон крайне неудачным и отметил, что результат окажется значительно ниже первоначальных прогнозов.

Специалисты назвали несколько возможных причин резкого снижения вылова лосося в России. Среди них — природная цикличность подходов рыбы, климатические изменения и потепление воды.