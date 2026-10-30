РСТ: Туроператоры не получали сведений о пострадавших в ДТП в Египте россиянах Фото: Mohamed Ahmed/XinHua/Global Look Press

Российские туроператоры не получали данных о возможном наличии своих клиентов среди пострадавших в ДТП с автобусом в Египте. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры, входящие в РСТ, пока не получали информации о возможном участии своих туристов", - говорится в сообщении.

РСТ отметил, что обращений и жалоб от клиентов на данный момент не поступало. При этом были запрошены крупнейшие страховые компании, чтобы выяснить, поступали ли обращения за медпомощью от российских туристов, находившихся в автобусе.

Как писал сайт KP.RU, 30 октября на трассе Рас-Гариб — Хургада автобус врезался в грузовик с песком. Три человека в результате ДТП погибли, еще 25 получили травмы, среди пострадавших могут быть три российских туриста.

Большинство туристов отделались ушибами и порезами, но часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.