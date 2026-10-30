Двое, устранявших следы атаки, погибли из-за удара ВСУ по Самарской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Два человека, устранявших последствия украинской атаки, погибли в ходе удара ВСУ по Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"С прискорбием сообщаю, что сегодня жертвами атаки бесчеловечного украинского режима стали двое мужчин. Они выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ", - написал он.

Глава области принес глубокие соболезнования семьям и близким погибших. По его словам, также есть и пострадавшие, которым сейчас оказывается медицинская помощь.

Федорищев подчеркнул, что вся возможная поддержка от властей будет оказана.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Самарской области сообщил, что в регионе средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили рекордное количество беспилотников противника, атаковавших объекты гражданской инфраструктуры. Федорищев уточнил, что экстренные службы области ликвидировали последствия атаки ВСУ.