Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 октября 2026 11:42

Песков заявил о попытках Украины мешать интересам РФ в Африке

Россия видит попытки Украины помешать российским интересам в Африке, заявил представитель Кремля
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Россия видит попытки Украины помешать российским интересам в Африке. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие попытки [помешать интересам России в Африке со стороны Украины - прим. ред.] действительно есть», — сказал Песков.

По его словам, Москва делает всё необходимое, чтобы противостоять таким попыткам Киева. Представитель Кремля подчеркнул, что в Африке идёт «очень серьёзная борьба».

Тема украинского присутствия в Африке получила широкое освещение после публикации CNN в сентябре. Телеканал со ссылкой на источник в украинской разведке сообщил, что около 15 украинских специалистов по беспилотникам направлены в Мали для поддержки местных повстанцев, а несколько инструкторов находятся в Судане. Российская сторона неоднократно поднимала эту тему на высоком уровне. Ещё в июле заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Киев при поддержке своих вооружённых сил пытается создать антироссийский «второй фронт» в нескольких странах Африки.