Лантратова показала видео передачи гуманитарной помощи жителям Алешек Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала видеозапись, на которой видно, как жители Алешек получают гуманитарную помощь. Нуждающиеся получили предметы первой необходимости, подчеркнула она.

"Мы прибыли в Алешки и передаем жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи - продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи", - отметила Лантратова.

Яна Лантратова показала работу гуманитарной миссии в Алешках

На видеозаписи видно, как Лантратова общается с жителями. Люди, в основном, пенсионеры, жалуются на нехватку медицинской помощи. В свою очередь она обещает им продолжить поддержку и оказать все необходимую помощь.

Ранее KP.RU сообщил, что режим прекращения огня вступил в силу с 4 часов утра по московскому времени во вторник 27 октября на херсонском направлении. Это связано с необходимостью проведения гуманитарной операции в населённом пункте Алешки.