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НовостиПолитика30 октября 2026 12:02

Видео работы гуманитарной миссии в Алешках показала Яна Лантратовавидео

Лантратова показала видео передачи гуманитарной помощи жителям Алешек
Сергей ГАПЧУК
Лантратова показала видео передачи гуманитарной помощи жителям Алешек

Лантратова показала видео передачи гуманитарной помощи жителям Алешек

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала видеозапись, на которой видно, как жители Алешек получают гуманитарную помощь. Нуждающиеся получили предметы первой необходимости, подчеркнула она.

"Мы прибыли в Алешки и передаем жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи - продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи", - отметила Лантратова.

Яна Лантратова показала работу гуманитарной миссии в Алешках

На видеозаписи видно, как Лантратова общается с жителями. Люди, в основном, пенсионеры, жалуются на нехватку медицинской помощи. В свою очередь она обещает им продолжить поддержку и оказать все необходимую помощь.

Ранее KP.RU сообщил, что режим прекращения огня вступил в силу с 4 часов утра по московскому времени во вторник 27 октября на херсонском направлении. Это связано с необходимостью проведения гуманитарной операции в населённом пункте Алешки.