Миллионные долги и крах бизнеса: фильм Звягинцева* разорил известную французскую киностудию

Киностудия Charles Gillbert cinema обанкротилась из-за фильма Звягинцева* Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Парижская продюсерская киностудия Charles Gillbert cinema разорилась после выпуска фильма режиссера Андрея Звягинцева* под названием «Минотавр». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бюджет картины составил 7,5 млн долларов, однако в мировом прокате лента собрала лишь 7,48 млн долларов. На фоне кассового провала и при уставном капитале в 57,3 тысячи евро общий долг французской компании подскочил до 11,24 млн евро, а чистый убыток достиг 66 тысяч евро. Из-за убыточности проектов правительство страны приняло решение лишить студию государственного финансирования.

Финансовые трудности затронули и других участников проекта. У партнера картины, продюсерского холдинга MK2, долг вырос до 55,92 млн евро. Чтобы удержаться на плаву, компания была вынуждена запустить краудфандинговую кампанию и обратиться за кредитами в государственный банк Bpifrance.

Напомним, в сентябре этого года Минюст РФ включил Звягинцева* в список иностранных агентов. Отмечалось, что он участвовал в создании материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о политике России.

* Признан в РФ иностранным агентом