Аллу Пугачеву окрестили агентом Моссада: над домом Примадонны в России надругались Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В Подмосковье неизвестные разрисовали забор особняка певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в деревне Малые Бережки, где расположен загородный дом артистки. На ограждении недвижимости появилась надпись «Офис Моссада в РФ». Кто именно оставил ее на заборе, пока неизвестно.

Особняк расположен на берегу Истринского водохранилища. В 2014 году Пугачева подарила недвижимость своему внуку Никите Преснякову, который впоследствии переехал в США. Уже несколько лет дом пытаются продать, однако покупатели так и не нашлись.

Ранее KP.RU сообщала, что стоимость особняка Пугачевой в Подмосковье снизилась сразу на 115 миллионов рублей. Первоначально недвижимость выставили на продажу за 225 миллионов, однако к маю 2026 года цену снизили до 110 миллионов рублей. Несмотря на значительную скидку, желающих приобрести дом не нашлось. Площадь особняка составляет около 760 квадратных метров, внутри оборудованы бассейн, кинозал, бильярдная и хамам.