Бывший муж Бритни Спирс утонул в долгах: Пока певица танцует, экс-любовь ищет сотни тысяч Фото: REUTERS.

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс, танцор Кевин Федерлайн, оказался должен банку более 117 тысяч долларов после прекращения выплат алиментов от экс-супруги. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, City National Bank подал иск против 48-летнего Федерлайна, требуя погасить задолженность по кредитным картам и другим финансовым обязательствам. Общая сумма долга составляет не менее 117,7 тысячи долларов.

При этом банк намерен взыскать с бывшего мужа певицы и начисленные проценты. По кредитной карте они составляют 20,5%, по кредитной линии — 7,5%, а по овердрафту — 18%.

Примечательно, что соглашение с банком Федерлайн заключил в конце ноября 2024 года. Примерно тогда же ему поступил последний платеж алиментов от Спирс на содержание их общих сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса. Уже в 2025 году танцор перестал справляться с финансовыми обязательствами.

До этого Федерлайн ежемесячно получал от певицы по 40 тысяч долларов. После совершеннолетия старшего сына сумма сократилась до 20 тысяч долларов. Выплаты окончательно прекратились, когда младший сын Джейден окончил школу.

В своих мемуарах «Ты думал, что знаешь» бывший супруг артистки объяснял, что полученные деньги уходили на безопасность детей и поддержание привычного им уровня жизни. По его словам, ежемесячные расходы семьи нередко превышали 40 тысяч долларов, поэтому средства заканчивались практически сразу после поступления.

Ранее KP.RU писала о скандале вокруг мемуаров Федерлайна, в которых он рассказал о непростых отношениях с бывшей супругой. Танцор утверждал, что Бритни якобы наблюдала за спящими сыновьями с ножом в руках. Представители певицы тогда заявили, что Федерлайн пытается заработать на имени экс-супруги после прекращения алиментных выплат. Поклонники Спирс также раскритиковали танцора, обвинив его в стремлении нажиться на бывшей жене.

К слову, недавно Бритни Спирс опубликовала очередное откровенное видео со своими танцами. На этот раз 44-летняя певица появилась перед камерой в черном кружевном боди и исполнила несколько движений под собственные песни. В одном из роликов артистка продемонстрировала татуировку в виде змеи на ягодице. При этом Спирс призналась, что испытывает необычные ощущения, когда танцует под свой голос.