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НовостиВ мире30 октября 2026 12:23

Это будет очень скоро: Трамп сделал заявление о конфликте между США и Ираном

Трамп предрек скорое завершение конфликта между США и Ираном
Сергей ГАПЧУК
Трамп предрек скорое завершение конфликта между США и Ираном

Трамп предрек скорое завершение конфликта между США и Ираном

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление, касающиеся конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По словам республиканца, противостояние завершится уже скоро.

"Это будет очень скоро", - сказал Трамп в эфире радио KCMO.

Как писал сайт KP.RU, при этом 28 октября глава Белого дома утверждал, что война в Иране закончится тогда, когда он сам этого пожелает. Он также отмечал, что что готовится выбрать между сделкой с Ираном и его уничтожением и выразил уверенность, что цены на нефть снизятся после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Также стало известно, что США и Израиль согласовали план новых военных действий против Ирана, которые могут начаться сразу после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября при негативном результате переговоров.