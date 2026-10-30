Ушаков: Киев игнорирует требование Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ Фото: Иван МАКЕЕВ.

Киев не прислушался к требованиям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«В очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», — уточнил помощник главы государства, говоря о призыве американского лидера к киевскому режиму.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* потребовал прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он объяснял украинской стороне, что это может приблизить разрешение конфликта.

* — Внесен в России в перечень террористов и экстремистов