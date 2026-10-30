Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 октября 2026 12:12

Ушаков: Киев игнорирует требование Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ

В Кремле отметили, что Киев пытается сорвать мирные инициативы США
Семен ЗИМИН
Ушаков: Киев игнорирует требование Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ

Ушаков: Киев игнорирует требование Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Киев не прислушался к требованиям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«В очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», — уточнил помощник главы государства, говоря о призыве американского лидера к киевскому режиму.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* потребовал прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он объяснял украинской стороне, что это может приблизить разрешение конфликта.

* — Внесен в России в перечень террористов и экстремистов