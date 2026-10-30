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НовостиПолитика30 октября 2026 12:14

США снова стягивают силы на Ближний Восток: что ждет Иран в ближайшем будущем

Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток на случай новых атак на Иран
Марк СОКОЛОВ
США снова стягивают силы на Ближний Восток: что ждет Иран в ближайшем будущем

США снова стягивают силы на Ближний Восток: что ждет Иран в ближайшем будущем

Фото: REUTERS.

США перебрасывают дополнительные военные силы на Ближний Восток для подготовки к возможному возобновлению ударов по Ирану. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, американское командование проводит передислокацию войск и военной техники, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу различные варианты действий в отношении Тегерана.

При этом окончательное решение о возобновлении военной операции против исламской республики пока не принято. Военные готовятся к возможному приказу главы Белого дома.

Как отмечает Fox News, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по имеющимся сведениям, активно добивается нанесения новых ударов по Ирану.

Ранее портал Axios сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет провел незапланированную встречу с Нетаньяху в Израиле. Переговоры состоялись 19 октября на фоне обсуждения возможного возобновления военной операции против Ирана. До этого Трамп и израильский премьер обсуждали сроки новых ударов по исламской республике. По информации издания, вооруженные силы обеих стран готовились к возможному продолжению боевых действий.