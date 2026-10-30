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НовостиПроисшествия30 октября 2026 12:15

Захват вокзалов и империя на 6 млрд: за что судят участников ОПС «Ивановские» и вора в законе Рубена

«Ъ»: в Иванове начался суд о признании экстремистами участников ОПС «Ивановские»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Ъ»: в Иванове начался суд о признании экстремистами участников ОПС «Ивановские»

«Ъ»: в Иванове начался суд о признании экстремистами участников ОПС «Ивановские»

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Иванове стартовало судебное разбирательство по иску надзорного ведомства о признании экстремистами объединения 64 участников организованного преступного сообщества «Ивановские», включая известного в криминальных кругах вора в законе Рубена Косяна, известного как Рубен Ивановский. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным Генеральной прокуратуры, в 2013 году участники ОПС установили контроль над сферой пассажирских перевозок в Ивановской области, захватив в том числе городской автовокзал. Всего под управлением группировки находились 64 коммерческие структуры, которые специализировались на транспортных услугах, туризме, строительстве и других направлениях бизнеса.

В рамках исковых требований надзорный орган добивается обращения в доход государства всех выявленных активов преступного сообщества, общая стоимость которых оценивается более чем в 6 миллиардов рублей.

Ранее в Приморье вынесли приговор Антону Семикину, организатору ОПС, состоящему из трех организованных группах. Он проведет больше 15 лет в исправительной колонии строгого режима.