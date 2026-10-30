Ушаков: Киев вряд ли атаковал бы российские НПЗ без европейской поддержки

Юрий Ушаков. Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Украина вряд ли решилась бы на организацию атак по российским нефтеперерабатывающим заводам без прямой поддержки со стороны европейских стран. Об этом 30 октября заявил помощник президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Наверное, “смелые”, потому что Европа по-прежнему поддерживает. Одни вряд ли бы на это решились», — отметил политик в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Помощник президента также сказал, что российская сторона рассчитывает вести прямые консультации с украинской делегацией при американском посредничестве. Ушаков подчеркнул, что данный формат имеет ключевое значение для определения дальнейшей судьбы происходящих событий.

Ранее KP.RU писал, что зять президента США Джаред Кушнер во время переговоров по Украине в Осло призвал Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он повторил требование Дональда Трампа, которое американская сторона передала украинским представителям.