Фигуранты дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево осуждены на срок до 18 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Суд приговорил фигурантов дела о хищениях денежных средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту Шереметьево к срокам до 18 лет. Об этом говорится в заявлении судьи.

«Признать Боглаева Д.А. и Хусенова Р.С. виновными и назначить им наказание в виде 18 и 17 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима», - сообщили в суде.

Их также приговорили к штрафам в размере 4 млн рублей. Согласно следствию, Боглаев и Хусенов контролировали деятельность участников структурного подразделения преступной схемы в аэропорту. Еще пятерым фигурантам, выступавшим в роли попрошаек при совершении преступлений, назначено от 8 до 12 лет колонии общего режима.

Ранее KP.RU сообщал, что в марте фигурантам уголовного дела по хищению денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево было предъявлено окончательное обвинение. Преступную группу организовали в 2022 году, она включала более 40 человек. Банда обманывала бойцов СВО, завышая тарифы на такси до 122 тысяч рублей за поездку.