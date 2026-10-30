Важность диалога с ребенком о первой влюбленности: советы эксперта

Психолог Иванов: При первой влюбленности ребенка нужно обсудить личные границы Фото: Евгения ГУСЕВА.

При первой влюбленности ребенка с ним стоит поговорить, а также обсудить личные границы без каких-либо насмешек и давления со стороны родителей. Об этом РИАМО рассказал психолог Никита Иванов.

По-настоящему влюбиться можно и в 10 лет, считает специалист. И если ребенок открыто об этом рассказывает, не нужно смеяться над ним.

«Я бы сначала спросил десятилетнего ребенка: „А что для вас значит встречаться?“. Взрослый слышит слово „парень“ или "девушка" и представляет свидания. А для ребенка это новое переживание, которым он делится с самыми близкими людьми - родителями. <...> Пока мы не выяснили, что происходит, отвечать на вопрос „не рано ли?“ трудно», - сказал эксперт.

Стоит также обсудить с влюбленным ребенком, где дети гуляют, когда возвращаются домой, какие фотографии отправляют друг другу. Если его пугают, заставляют делать что-то неприятное, мешают общаться с друзьями или требуют скрывать все от взрослых - это самый настоящий повод для родителя, чтобы вмешаться.

«А само по себе „у меня есть парень“ еще не говорит, что с дочкой, например, случилось что-то плохое. Сначала лучше выслушать, что она хочет вам рассказать», - заключил психолог.

Как KP.RU писал ранее, когда речь заходит о беременности несовершеннолетней, попытки найти виновных и постоянные скандалы могут подорвать доверительные отношения подростка, а также усугубить и без того непростую ситуацию. В первую очередь, семья должна проявить не осуждение, а искреннюю заботу о благополучии как юной матери, так и будущего малыша.