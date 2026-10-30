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НовостиВ мире30 октября 2026 12:26

Губернатор Нью-Джерси Шеррилл пригрозила заблокировать поставки дизеля из РФ

Власти Нью-Джерси намерены помешать импорту дизеля из РФ в крупнейший логистический центр Восточного побережья США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Губернатор Нью-Джерси Шеррилл пригрозила заблокировать поставки дизеля из РФ

Губернатор Нью-Джерси Шеррилл пригрозила заблокировать поставки дизеля из РФ

Фото: REUTERS.

Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл заявила о намерении помешать импорту российского дизельного топлива в крупнейший логистический центр Восточного побережья США. Об этом глава региона сообщила в интервью газете Financial Times.

Шеррилл раскритиковала действия администрации Дональда Трампа, назвав заключенную сделку по ввозу энергоносителей незаконной, а также обвинила президента США в отсутствии мер по снижению цен на топливо. По ее словам, власти штата сейчас изучают правовые механизмы, которые позволят запретить швартовку и разгрузку танкеров в терминалах Нью-Джерси.

Речь идет о первой партии объемом 140 тысяч тонн, разрешенной Минфином США по специальной лицензии. Три танкера с дизелем должны прибыть в порт после промежуточных выборов. Однако представители Демократической партии настаивают, что разрешение ведомства противоречит принятому Конгрессом в 2022 году закону о полном эмбарго на импорт российских энергоресурсов.

При этом снятие санкций с российского дизеля дало положительный эффект для США, России и мирового рынка. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, отметив, что сделка выгодна обеим странам и помогает глобальным рынкам.