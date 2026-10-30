Двух военных ВСУ приговорили к 15 годам за нападение на Курскую область Фото: Олег ЗОЛОТО.

Суд приговорил двух военнослужащих украинских вооруженных формирований к 15 годам лишения свободы каждого за участие в нападении на Курскую область. Приговор вынесен Сергею Выговскому и Вячеславу Борисенко, сообщила 30 октября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Весной 2025 года они в составе подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады пересекли российскую границу. Вооруженные автоматами и гранатами, военнослужащие прибыли в село Горналь Суджанского района, где наблюдали за населенным пунктом и действиями российских военных, а также участвовали в блокировании и удержании территории.

Выговского и Борисенко признали виновными в совершении террористического акта. Первые три года назначенного срока они проведут в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее KP.RU писал, что суд приговорил военнослужащего ВСУ к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и участие в удержании территории хутора Агроном. По данным следствия, он наблюдал за российскими военными и запугивал местных жителей оружием.