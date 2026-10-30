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НовостиОбщество30 октября 2026 12:35

Посадивший самолет в поле Белов заявил, что у него нет 171 миллиона рублей

Следствие увеличило материальные претензии к нему до более чем 171 миллиона рублей
Вениамин ЗАХАРОВ
Посадивший самолет в поле Белов заявил, что у него нет 171 миллиона рублей

Посадивший самолет в поле Белов заявил, что у него нет 171 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле под Новосибирском, который по мнению следствия причинил ущерб на 171 миллион рублей, сообщил, что не располагает такой суммой. Об этом он заявил РИА Новости

Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. Некоторое время назад суд вернул его дело в прокуратуру для устранения нарушений.

Сообщалось, что следствие увеличило материальные претензии к нему со 118 до более 171 миллиона рублей. Повреждение самолета вышло в сумму 127 миллионов рублей, а еще 44 миллиона начислены за уборку снега, охрану самолета, а также покупку и установку забора и другие расходы.

"Нет, конечно, откуда у меня такие деньги", - сказал Белов, отвечая на вопрос, есть ли у него соответствующая сумма.

Как писал сайт KP.RU, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов просил оправдать Белова. Депутат направил обращение в Росавиацию и предложил государству взять на себя расходы, если суд удовлетворит иск о взыскании у бывшего командира.