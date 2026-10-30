Мужчина поверил мошенникам и убил пенсионерку: его завербовали в чате для знакомств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Житель Владимира, которого мошенники использовали как курьера, задержан по обвинению в смертельном избиении 95-летней пенсионерки. Об этом сообщили в МВД. Трагедия разыгралась 17 октября, когда молодой человек приехал к пожилой женщине, уже находившейся под контролем аферистов.

История началась еще в сентябре. Обвиняемый познакомился с мошенниками в чате «Дайвинчик»* и почти месяц отработал дроппером, то есть принимал и переводил чужие деньги. А в октябре ему дали новое задание: якобы женщина замешана в противоправной деятельности, с ней нужно «разобраться». Парень поверил и отправился во Владимир.

Приехав по адресу, он нанес пенсионерке не меньше пяти ударов руками и ногами по голове. От полученных травм женщина скончалась. При этом сама потерпевшая еще в 2025 году успела перевести телефонным мошенникам почти 2 миллиона рублей.

Сейчас молодой человек арестован. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, а также устанавливает других участников схемы.

Похожий случай произошел в Подмосковье: Истринская городская прокуратура взяла под контроль расследование дел о поджоге автозаправочных станций. Фигуранткой стала 16-летняя местная жительница, которую, по версии следствия, склонили к преступлению неустановленные лица.

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