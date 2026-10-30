Принц Эндрю тонет в скандале из-за Эпштейна: Королевский сын и скандальный финансист могли отдыхать вместе Фото: REUTERS.

В Великобритании полиция начала новое расследование обстоятельств встреч бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с финансистом Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл в королевском поместье Балморал. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию Шотландии.

По данным издания, правоохранители получили новые сведения о пребывании Эпштейна и Максвелл в резиденции британской королевской семьи. Газета Daily Express утверждает, что проверка связана с предполагаемой перевозкой женщин в поместье для сексуальной эксплуатации. При этом сама полиция официально не подтвердила характер поступившей информации.

«Мы получили информацию, и проверка продолжается, но она находится на очень ранней стадии», — сообщил представитель полиции Шотландии.

Эпштейн и Максвелл посещали Балморал в 1999 году, предположительно по приглашению Эндрю. Фотографии, сделанные во время поездки, впоследствии стали частью доказательств на судебном процессе над Максвелл в 2021 году. На одном из снимков она сидит рядом с финансистом, положив руку ему на ногу.

Кроме того, в опубликованных Минюстом США документах обнаружилось письмо 2001 года, автор которого представился «Человеком-невидимкой» и подписался буквой A. Отправитель рассказал Максвелл, что находится в Балморале, и поинтересовался, нашла ли она ему новых «неподходящих друзей».

Следователей также заинтересовал перелет Эндрю и Максвелл на частном самолете Эпштейна из Лутона в Эдинбург в сентябре 2006 года. Самого финансиста на борту не было. Ранее британская полиция уже призывала очевидцев поделиться информацией об этом рейсе.

Сам Эндрю неоднократно отрицал какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна. Ранее его обвиняла в сексуальном насилии Вирджиния Джуффре, утверждавшая, что ее принуждали к близости с членом королевской семьи, когда ей было 17 лет. Дело завершилось внесудебным соглашением, при этом бывший принц не признал вину.

Ранее Эндрю Маунтбеттен-Виндзор начал судиться с полицией долины Темзы из-за обысков в его поместьях в рамках расследования связей с Эпштейном. Юристы бывшего принца потребовали проверить законность выданных ордеров. До этого, 19 февраля, брата британского короля Карла III задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Следствие проверяло сведения о возможной передаче Эпштейну конфиденциальных государственных документов.