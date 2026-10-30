В Бундесвере признали критическое отставание от России в радиоэлектронной борьбе Фото: REUTERS.

Инспектор киберкомандования немецкой армии вице-адмирал Томас Даум заявил, что Вооруженные силы (ВС) ФРГ существенно уступают России в возможностях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если честно, мы, конечно, не можем похвастаться такими возможностями, какие видим с российской стороны», — приводит издание слова военачальника.

Как отмечает газета, превосходство российских технологий Бундесвер ощутил во время разведывательной операции «Бдительная сова» в Литве. Развернутые в лесах под Вильнюсом немецкие мобильные антенны для перехвата сигналов регулярно подпадают под воздействие российских систем глушения.

По словам немецких операторов, в моменты активного радиоэлектронного подавления им приходится просто снимать наушники на 5–10 минут. Вице-адмирал Даум расценил подобные действия как прямой сигнал, демонстрирующий полную осведомленность об активности немецких военных.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал слова об угрозе России бредом, отметив, что такие заявления направлены на провокацию. Он подчеркнул, что необходимости готовиться к войне нет, а Москва не собирается воевать с Европой и не имеет для этого мотивов.