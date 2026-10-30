Франции грозит крах экономики: В Париже забили тревогу на фоне протестов Фото: REUTERS.

Экономика Франции может столкнуться с тяжелым кризисом, если власти страны не смогут принять бюджет, предусматривающий сокращение дефицита. Об этом заявил министр экономики и финансов Ролан Лескюр в эфире радиостанции France Info.

По словам министра, французская экономика фактически остановилась. За первые три квартала 2026 года стране так и не удалось добиться экономического роста. В период с июля по сентябрь ВВП сократился на 0,1%, а в первом квартале падение составляло 0,2%.

«Если нам не удастся добиться улучшения, предусмотренного бюджетом, мы прямиком врежемся в стену», — предупредил Лескюр.

При этом экономические проблемы Франции усугубляются ускорением инфляции. В октябре годовой рост потребительских цен достиг 3,4% против 3,1% месяцем ранее. На этом фоне правительство пытается сократить бюджетный дефицит до 5% ВВП в 2027 году. Однако экономисты сомневаются, что властям удастся достичь поставленной цели.

Ситуация осложняется и массовыми протестами против роста стоимости жизни. Во Франции продолжаются беспорядки, сопровождающиеся разграблением магазинов и столкновениями с полицией. По предварительным оценкам, общий ущерб от погромов и остановки торговли может приблизиться к двум миллиардам долларов.

На 31 октября в стране запланированы новые демонстрации. Власти намерены задействовать около 70 тысяч сотрудников сил безопасности. Глава МВД Лоран Нуньес предупредил о крайне высоком риске новых беспорядков.

Ранее во Франции задержали почти тысячу человек в ходе массовых протестов 24 октября. На улицы по всей стране вышли более 400 тысяч граждан, недовольных ростом цен. В Париже полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Протестующие вступали в столкновения с правоохранителями, а предприниматели пытались защитить свои магазины от возможных погромов.

В свою очередь, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение чрезвычайного положения из-за масштабных беспорядков. Поводом стали протесты 17 октября, в которых приняли участие около 550 тысяч человек. Акции сопровождались грабежами магазинов, в том числе бутиков известных мировых брендов. Особенно напряженная обстановка сложилась в Париже и Марселе. При этом глава правительства признал, что чрезвычайное положение остается крайней мерой.