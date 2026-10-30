В Риме началась массовая манифестация против правительства Италии Фото: REUTERS.

В Риме на улицы вышли тысячи человек — профсоюзы и студенты устроили масштабную акцию против роста военных расходов и политики правительства Джорджи Мелони. Колонна стартовала от площади у вокзала «Термини» и двинулась через исторический центр в сторону Императорских форумов и Колизея.

Главный лозунг дня звучит так: «Опустите оружие, поднимите зарплаты. Остановим все!» Во главе шествия едет грузовик с растяжкой, на которой прямо в лицо властям бросают: «Дорожает хлеб, паста и бензин, правительство Мелони — правительство грабителей». Организаторы рассчитывают, что в марше примут участие около двадцати тысяч человек.

Власти заранее усилили охрану в районе правительственных зданий. Но это не остановило демонстрантов: они пикетировали министерство инфраструктуры и транспорта, закидав площадь перед ним шашками с фальшфейерами.

Пятница стала днем протеста для всей Италии. Манифестации проходят более чем в пятидесяти городах, включая Неаполь и Болонью. Люди требуют не наращивать военные расходы, а вкладываться в образование и инфраструктуру. Профсоюзы пошли дальше и заблокировали работу портов Каррара и Ливорно в центре страны.

Кстати, это не первая акция за последние дни. 26 октября в Риме протестовали таксисты — они возмущены стремительным ростом цен на горючее, который ставит под удар их заработки.