Генконсульство РФ: четверо россиян получили травмы в ДТП в Египте Фото: Mohamed Ahmed/XinHua/Global Look Press

Генконсульство РФ в Хургаде сообщило, что четверо граждан России получили легкие травмы в ДТП с автобусом на востоке Египта, им оказана помощь.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 27 человек, среди них - четверо граждан РФ", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что соотечественники серьезных травм в результате инцидента не получили, им оказана необходимая медицинская помощь.

Как писал сайт KP.RU, 30 октября на трассе Рас-Гариб — Хургада автобус врезался в грузовик с песком. Три человека в результате ДТП погибли, еще 25 получили травмы. Большинство туристов отделались ушибами и порезами, но часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. По сообщениям местных СМИ, водитель грузовика задержан полицией.

В свою очередь РСТ сообщал, что российские туроператоры не получали данных о возможном наличии своих клиентов среди пострадавших в ДТП с автобусом в Египте.