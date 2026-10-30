«Будь жестче»: психолог объяснил, как ИИ может усугубить семейную ссору

Чат-боты не всегда учитывают особенности отношений. Фото: Summit Art Creations/Shutterstock/Fotodom

Искусственный интеллект может давать неподходящие советы в личных вопросах, особенно когда речь идет о ссорах между близкими людьми. Психолог, доктор наук Андрей Зберовский рассказал, почему не стоит доверять нейросетям решение семейных конфликтов. Об этом пишет «Абзац».

«При обсуждении конфликтов между мужем и женой или между людьми нейросеть может давать некомпетентные, неправильные советы, которые будут только разжигать конфликт, вбивать клин между мужем и женой», – предупредил специалист.

По словам Зберовского, чат-боты не всегда учитывают особенности отношений и могут предлагать слишком категоричные решения. Вместо того чтобы помочь найти компромисс, такие рекомендации способны усилить разногласия и привести к новому витку ссоры.

Психолог добавил, что искусственный интеллект иногда подталкивает пользователей к жесткой позиции и отказу от уступок, говорить «Иди до конца», «Будь жестче», «Настаивай». Тогда ситуация может только ухудшаться.

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