Песков: Подготовка к трехсторонним переговорам не означает прекращение боев Фото: REUTERS.

Подготовка к трехсторонним переговорам в Абу-Даби не предполагает обязательств по прекращению боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили сами, что мы против прекращения огня, которое даст передышку", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков указал, что Россия добивается прочного мира на Украине, для этого необходимо долгосрочное мирное урегулирование, а не простая сделка с прекращением огня. Россия хочет мира, отметил Песков.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что России нужно не перемирие, а мир для обеспечения гарантий РФ и ее граждан. Остановиться на неделю в боевых действиях - это значит дать возможность противнику закрепиться на позициях.