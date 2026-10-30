США несколько раз пренебрегли миром на Украине: Он лежал на ладони уже после начала конфликта Фото: REUTERS.

США неоднократно упускали возможности добиться мирного урегулирования украинского конфликта, отказываясь использовать реальные дипломатические шансы. Об этом написал редактор издания The American Conservative Тед Снайдер.

Поводом для такого вывода стала публикация Financial Times о секретном неофициальном канале связи между Россией, США и Украиной под кодовым названием «Платформа». По данным издания, два частных лица из США пытались наладить контакты с руководством Москвы и Киева для поиска мирного решения.

Снайдер считает, что российская сторона в тот период была готова обсуждать компромиссы, включая возвращение к прежним параметрам безопасности в обмен на нейтральный статус Украины. Однако, по его оценке, американские и украинские власти предпочли отказаться от предложенной инициативы.

Автор также напомнил о Минских соглашениях и переговорах в Стамбуле, которые, по его мнению, могли привести к прекращению конфликта. Однако позиция администрации бывшего президента США Джо Байдена вновь помешала дипломатическому урегулированию.

«Но, как прежде в Минске и Стамбуле, США пренебрегли возможностью добиться мира», — заключил Снайдер.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Украина, по мнению Вашингтона, согласились вернуться за стол переговоров. При этом он признал, что главным препятствием для достижения мирного соглашения остаются серьезные разногласия между сторонами.