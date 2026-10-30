Дональд Туск Фото: REUTERS.

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник назвала издевательством решение премьер-министра страны Дональда Туска передать Киеву самолеты МиГ-29. Об этом она написала в социальной сети X.

«Это просто издевательство. Правительство Туска было настолько возмущено прославлением УПА* на Украине, что решило передать им польские истребители», - иронично отметила депутат ЕП.

Зайончковская-Герник раскритиковала решение польских властей, отметив, что Варшава продолжает передавать Киеву вооружения, пока украинское руководство прославляет нацистов. Как подчеркнула депутат, сделка с передачей МиГ-29 достойна «правительства идиотов», которое позволяет себя использовать.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Туск раскритиковал решение Львовского областного совета сделать 2027 годом УПА*. Однако, несмотря на такие публичные высказывания, Варшава продолжает поддерживать нацистский киевский режим.

* Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ