Премьер и король Британии хотят отмыться от репараций за работорговлю: острый разговор ждёт их на саммите в Антигуа и Барбуде Фото: REUTERS.

Премьер Британии Энди Бернем на следующей неделе летит на саммит Содружества в Антигуа и Барбуде. Как пишет Politico, главная цель — по возможности обойти острый разговор о репарациях за работорговлю. Для Бернема это первый зарубежный вояж вместе с королем Карлом III.

Глава МИД Эд Милибэнд еще в прошлом месяце заявил изданию, что репарации — не ответ на запросы бывших колоний. Два года назад его предшественник Кир Стармер на саммите в Самоа сам правил на экране абзац итогового коммюнике о репарациях, а размытая формулировка о «разговоре ради общего будущего» лишь отложила решение. Участники той поездки 2024 года называют её провалом.

В мае 123 страны приняли на площадке ООН резолюцию о диалоге о репарационной справедливости, Британия воздержалась. Премьер Барбадоса Миа Моттли в июне представила манифест карибских лидеров о «моральном, этическом и правовом» основании для репараций.

Ранее генсек Содружества наций Ширли Ботчвей заявила, что страны организации ждут извинений от короля Британии Карла III за историческую роль страны в работорговле.