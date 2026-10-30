Песков заявил, что Украина бросает на себя тень, пытаясь атаковать Москву Фото: REUTERS.

Украина бросает на себя тень попытками атаковать Москву, однако это не осложняет процесс подготовки к трехсторонним переговорам по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, эшелонированная система ПВО столицы работает эффективно.

"Но это, конечно, киевский режим сам на себя бросает тень, потому что наши гости (участники саммита Россия-Африка - прим. ред.) относятся к этому соответствующим образом", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал сайт KP.RU, помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что планируемые переговоры Россия-США-Украина имеют решающее значение. По его словам, Россия планирует именно при посредничестве США проводить трехсторонние переговоры с украинцами.

Ранее Владимир Путин заявил, что должно быть продолжено нанесение ударов по объектам ВПК и логистическим центрам.