Самолет ВВС Бельгии пролетел у границ Калининградской области Фото: REUTERS.

Бельгийский военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, принадлежащий ВВС страны, поднялся в воздух из литовского Шяуляя и прошел меньше чем в сотне километров от Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные полетного трекинга, которые изучило РИА Новости.

Машина оторвалась от земли в 15:27 по московскому времени и взяла курс на юг. Уже через девятнадцать минут борт находился в опасной близости от российского региона — расстояние составляло менее ста километров. К 16:02 самолет уже шел над Польшей, двигаясь в западном направлении.

Этот инцидент — не первый за последнее время, когда иностранная авиация проявляет активность у российских границ. Ранее шведский разведчик Gulfstream S102B Korpen, стартовавший с авиабазы Мальмен, больше четырех часов кружил над Финляндией неподалеку от российских рубежей.