Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное видео с угасающим от деменции актёром. Фото: CAP/TFS/www.capitalpictures.com/Global Look Press

Дочь Брюса Уиллиса Скаут ЛаРу опубликовала в соцсетях видео с отцом, страдающим деменцией. На кадрах девушка нежно держит актера за руку. Многие пользователи растрогались от близости родственников и поддержали Скаут, однако нашлись и те, кто раскритиковал публикацию.

«Дочка любуется собой или мне кажется?» — поинтересовался один из комментаторов. Впрочем, таких реакций немного, в основном пользователи выражают одобрение поведению близких «Крепкого орешка», которые стараются быть рядом в ним в непростой момент.

Дочка показала угасающего Брюса Уиллис

Знаменитый актер уже несколько лет борется с лобно-височной деменцией — неизлечимым заболеванием, которое постепенно поражает мозг и влияет на речь, память и поведение. В 2022 году семья сообщила, что Уиллис страдает афазией и вынужден завершить актерскую карьеру. В феврале 2023 года близкие уточнили диагноз. С тех пор родные стараются проводить с Брюсом как можно больше времени и поддерживать его.

Ранее жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о первых признаках деменции у мужа. По ее словам, сначала у актера вернулось детское заикание, а затем стали заметны изменения в характере и поведении.