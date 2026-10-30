Ирландия готовится к возможному объединению с Северной Ирландией: рассматривают три варианта Фото: REUTERS.

Правительство Ирландии берётся за подготовку к возможному объединению с Северной Ирландией. Премьер-министр Михол Мартин заявил, что для этого создадут отдельное государственное ведомство, пишет The Irish Times.

Новая структура займётся изучением трёх сценариев будущего. Первый — всё остаётся как есть. Второй — единая Ирландия, где северная часть получит широкую автономию. Третий вариант в публикации не раскрывается, но работа по нему уже запланирована.

Спектр задач у ведомства широкий: правовые и конституционные последствия, образование и здравоохранение, экономика и возможные расходы на объединение, безопасность и оборона, а также флаги и символы. То есть чиновникам предстоит просчитать буквально всё, вплоть до того, как будет выглядеть новая государственная символика.

Любопытно, что разговоры об отделении и воссоединении идут не только в Ирландии. Ранее первые министры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса подписали меморандум о взаимопонимании. В документе закреплено право наций на самоопределение, а цель этих мер — дать возможность проводить референдумы о выходе из Соединённого Королевства.