Папа Римский Лев XIV проголосовал на промежуточных выборах в США Фото: REUTERS.

Папа Римский Лев XIV (в миру Роберт Фрэнсис Превост) проголосовал на промежуточных выборах в конгресс США, он воспользовался возможностью отправить избирательный бюллетень по почте. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

"Папа воспользовался своим правом голоса как гражданин США и отправил бюллетень по почте в Чикаго", - говорится в сообщении.

При этом отмечалось, что понтифик голосовал на выборах и в годы своего проживания в Перу.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что папа Римский может стать первым понтификом, который проголосует на американских выборах. Предстоятель Католической церкви зарегистрирован избирателем в Иллинойсе и 3 октября запросил бюллетень для участия в предстоящих промежуточных выборах с доставкой в Ватикан.

Напомним, промежуточные выборы в конгресс США назначены на 3 ноября. По их итогам определится, какая партия будет контролировать Палату представителей и Сенат.