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НовостиЗдоровье30 октября 2026 14:07

Не вставая со стула: тренер назвал упражнения для офисной разминки

Фитнес-тренер Литовченко перечислила упражнения, которые можно делать в офисе
Анастасия ПИГИНА
Прямо на стуле можно тренировать ягодичные мышцы.

Прямо на стуле можно тренировать ягодичные мышцы.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Долгое сидение за компьютером может приводить к напряжению мышц и недостатку движения в течение рабочего дня. Чтобы поддерживать активность, необязательно идти в спортзал. Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, какие упражнения помогут размяться, не вставая с офисного стула. Об этом пишет «Абзац».

«Плавные круговые движения и наклоны головы улучшают кровообращение головного мозга, возвращая энергию, а наклоны туловища сидя усиливают приток крови к нижней части спины. Для улучшения циркуляции в ногах полезно вытягивать конечности вперед, натягивая носок на себя», – объяснил специалист.

По словам Литовченко, даже короткая гимнастика полезнее, чем непрерывное сидение без движения. Тренер посоветовал делать небольшие перерывы примерно каждые три часа, чтобы размять мышцы и снизить нагрузку от долгой работы за компьютером.

Также прямо на стуле можно тренировать ягодичные мышцы: для этого нужно поочередно или одновременно напрягать и расслаблять их, слегка приподнимая тело. Десятиминутная разминка, если выполнять ее регулярно, поможет поддерживать активность в течение рабочего дня, добавил специалист.

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