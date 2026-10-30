Звезда «Дома-2» Анастасия Балтер выбыла из борьбы за пост мэра Уфы: с причиной согласилась даже она Фото: из социальных сетей Анастасии Балтер

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Анастасия Балтер не прошла конкурсный отбор на должность мэра Уфы. О том, что её не допустили к борьбе за пост градоначальника, девушка сообщила в Telegram-канале.

«Вышла я с заседания конкурсной комиссии, и меня не допустили. Как это обосновали? У меня нет высшего образования», — уточнила Балтер.

При этом сама Анастасия отнеслась к решению комиссии с пониманием и даже назвала его справедливым. По её словам, спорить с этим она не собирается. Девушка заявила, что ради достижения цели она будет получать высшее образование, чтобы поучаствовать в выборах позже.

Напомним, о желании побороться за кресло мэра Уфы Балтер заявила 21 октября, когда подала документы на участие в конкурсе. Своё решение она тогда объяснила просто: хочется сделать город лучше.