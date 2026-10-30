«Ревешь белугой от безысходности»: Алёна Рапунцель рассказала о тяжелейшей борьбе с раком Фото: из социальных сетей Алёны Рапунцель

Звезда «Дома-2» и блогер Алена Рапунцель призналась подписчикам в соцсетях, что морально выдерживать борьбу с онкологией ей всё труднее. Девушка сослалась на усталость и проблемы с психикой.

По словам Савкиной (это её настоящая фамилия. — Прим.ред.), порой руки опускаются от того, что происходит вокруг. Девушка описала свою реальность: холодные стены, бесконечные уколы, капельницы и анализы, выпавшие волосы, состояние, при котором чувствуешь себя овощем.

«Ложишься, заматываешься в плед и ревешь белугой от безысходности», — уточнила Рапунцель.

Диагноз девушке поставили в июле, у неё рак четвёртой степени. 19 октября она отметила, что пока непонятно, как опухоль отреагирует на первое лечение, и врачи прогнозов не дают. При этом знаменитость заявила, что сбор средств на терапию открывать не собирается. Ей нужны лишь поддержка и внимание.