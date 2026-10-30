Посадившему самолет в поле в Сибири пилоту повторно предъявили обвинение Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Пилоту Сергею Белову, который в сентябре 2023 года смог посадить самолет в пшеничное поле в Новосибирской области, снова предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на летчика.

"Да, предъявлено обвинение повторно]", - сказал Белов.

Агентство уточнило, что повторное обвинение предъявили после того, как в августе этого года Восьмой кассационный суд вернул дело прокурору для устранения нарушений. Квалификация действий Белова не изменилась.

Как писал сайт KP.RU, к пилоту Сергею Белову, экстренно посадившему самолет со 161 пассажиром на борту в поле, увеличился размер иска до 127 млн рублей. Следствие требует взыскать с командира экипажа стоимость поврежденных элементов Airbus A320. По данным издания, в перечень вошли семь лопастей вентилятора двигателя, четыре тормоза и колеса.