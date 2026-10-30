Мужчина выжил после инфаркта и инсульта в один день в Воронеже Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Воронеже врачи спасли 62-летнего мужчину, который перенес инфаркт и инсульт с разницей всего в несколько часов. Об этом сообщили в Воронежской областной клинической больнице №1.

В середине октября мужчина почувствовал сильную давящую боль за грудиной. Прибывшая скорая помощь доставила его в больницу с подозрением на инфаркт. Выяснилось, что пациент долгое время страдал от повышенного давления, однако к врачам не обращался.

Обследование выявило серьезное поражение коронарных артерий и высокий риск тромбоза. Хирурги экстренно провели операцию, в ходе которой расширили суженный сосуд с помощью специального баллона и установили стент для восстановления кровотока.

После вмешательства мужчина почувствовал себя лучше, однако спустя несколько часов у него внезапно нарушилась речь и появилась слабость в левых конечностях. Компьютерная томография подтвердила ишемический инсульт.

Медики вновь провели экстренную операцию. На этот раз они удалили тромб из правой средней мозговой артерии, восстановив кровоснабжение головного мозга. Уже через два часа к пациенту вернулась речь, а также сила в левых руке и ноге. Сейчас мужчина готовится к выписке.

Ранее во Владивостоке врачи спасли 54-летнего мужчину, который также перенес инфаркт и инсульт. Пациента госпитализировали с тяжелым сердечным приступом, после чего его состояние удалось стабилизировать. Однако незадолго до выписки у мужчины внезапно онемели конечности, появилась слабость и нарушилась речь. Медики диагностировали инсульт и применили тромболизис для восстановления кровотока.