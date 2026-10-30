Reuters: Разногласия из-за Украины и Ближнего Востока омрачают встречу G20 в США Фото: REUTERS.

Расхождения по поводу конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке портят встречу глав МИД "Группы двадцати" (G20), которая проходит в США с 30 по 31 октября. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, глубокие разногласия по этим двум темам, вероятно, сорвут согласованные действия и заявления на встрече министров в Атланте.

"В течение последнего десятилетия страны G7, по крайней мере, согласовывали скоординированную платформу до участия в G20, но сейчас у нас ее даже нет", - сказала бывший первый главный экономист госдепа США Хайди Э. Кребо-Редикер.

По ее словам, достичь полного согласия по любому из более масштабных стратегических вопросов, которые обычно включаются в повестку дня, будет очень сложно. Кроме того, последние решения главы Белого дома Дональда Трампа в отношении России и Украины также могут повлиять на переговоры, отметила она.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Украина так и не получила приглашения на саммит G20, который пройдет в декабре в США.

Как писал сайт KP.RU, 30 октября глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в США для участия в Совещании министров иностранных дел стран G20.