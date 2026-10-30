Шестилетняя девочка бросилась в горящий дом и спасла троих малышей

Шестилетняя девочка из Крыма спасла из пожара младших сестер и брата. Фото: "Макс" Совета Федерации

Шестилетняя Диана Сетюхова из Крыма получила медаль «За проявленное мужество» на церемонии награждения детей-героев в Совете Федерации в Москве. Девочка спасла троих младших братьев и сестер во время пожара в поселке Вольное 4 февраля 2026 года.

Когда в доме начался пожар, родителей не было, а находившаяся с детьми пожилая бабушка-инвалид не могла им помочь. Диана сначала вынесла из горящего здания четырехмесячную сестру, передала ее соседу, а затем вернулась за пятилетним братом и четырехлетней сестрой.

В этом году на XIII церемонию поступило 167 представлений из 57 регионов России. Диана оказалась самой младшей среди представленных к награждению.

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