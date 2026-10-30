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НовостиСпорт30 октября 2026 14:26

«Подбил мою уверенность»: Александра Трусова рассказала, почему перестала общаться с отцом

Фигуристка Александра Трусова заявила, что уже два года не общается с отцом
Мария МАМАЕВА
Фигуристка Александра Трусова заявила, что уже два года не общается с отцом

Фигуристка Александра Трусова заявила, что уже два года не общается с отцом

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что уже два года не общается со своим отцом. Об этом спортсменка рассказала в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.

«Я не общаюсь с отцом уже два года. Я считаю, что все, что он начал когда-то делать, сильно повлияло на мою карьеру в худшую сторону. Он подбил мою уверенность в себе», - отметила Трусова.

Спортсменка призналась, что не хочет возобновлять общение с отцом, потому что он «никогда не извинится». При этом Трусова рассказала, что благодарна родителям за то, что они дали ей возможность стать той, кем девушка является сейчас. Однако фигуристка подчеркнула, что для ее становления в качестве профессионала все сделала именно мама.

Ранее KP.RU сообщал, что российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как прошла ее свадьба. Спортсменка призналась, что больше всего боялась не запомнить этот знаменательный день в красках.