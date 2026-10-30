Хакеры получили данные пациентов и сотрудников клиники "Шарите" в Берлине Фото: EAST NEWS.

Берлинская клиника "Шарите" сообщила, что хакеры получили доступ к контактным данным пациентов, а также сотрудников и обучающихся в учреждении студентов.

По данным "Шарите", сервер клиники, на котором в том числе размещен ее сайт, подвергся кибератаке. Специалисты проанализировали причину инцидента и усилили меры цифровой защиты.

"Удалось установить, что злоумышленники получили доступ к персональным контактным данным сотрудников и студентов, а также лиц, которые обращались в "Шарите" через форму обратной связи на сайте, например для записи на прием", - говорится в сообщении.

Также отмечалось, что утечка данных не связана с недавно выявленными уязвимостями языка программирования PHP.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что взлом криптобиржи Binance стал делом рук хакеров из Северной Кореи. За атакой может стоят северокорейская хакерская группировка "TraderTraitor", ранее причастная к атаке на Bybit.

Десятки миллионов сайтов по всему миру оказались уязвимы перед хакерскими атаками из-за утечки информации о проблемах с безопасностью в языке программирования PHP.